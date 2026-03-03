Stavano preparando atomica contro Israele L' attacco di Gasparri

Durante la trasmissione delle 16, Maurizio Gasparri ha parlato di un presunto piano di preparazione di armi atomiche contro Israele. L'esponente politico ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale in Medio Oriente, facendo riferimento a notizie e informazioni diffuse in quel momento. La sua dichiarazione si è concentrata su questa possibile minaccia senza entrare nel dettaglio delle cause o delle conseguenze.

"La sinistra scende in piazza coi delinquenti". Askatasuna, Giubilei smaschera Magi "In Italia rischio di gruppi anarchici dall'estero". L'allarme di Giubilei Guerra in Medio Oriente, Maurizio Gasparri interviene in collegamento nel corso di 4 di sera e chiarisce la sua posizione nei confronti del conflitto in corso. Secondo il capogruppo di Forza Italia in Senato, Israele vive nella sindrome della distruzione. E l'Iran stava preparando una bomba atomica da lanciare contro Israele. "Israele vive nella sindrome della distruzione" Maurizio Gasparri a #4disera pic.twitter.comSD3yQ4HfGu "Khamenei e il regime iraniano sta preparando una bomba atomica per distruggere israele - ha detto Gasparri - Gli ebrei hanno visto il 7 ottobre e Khamenei che prepara la bomba atomica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Israele teme che Teheran stia preparando un attaccoMentre sul piano ufficiale prevale la cautela, dietro le quinte la tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti resta elevata.

Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

