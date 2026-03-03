Stasi l’ultima mossa sul pc | Chiara Poggi aprì la tesi di Alberto I file hot? Nessun accesso

A Garlasco, in provincia di Pavia, si sono concluse le analisi del computer di Chiara Poggi. Le consulenze hanno evidenziato che non ci sono stati accessi a immagini pornografiche, come ipotizzato in passato, e che invece il file della tesi di laurea di Alberto Poggi era presente, suggerendo un rapporto normale tra i due. Il computer analizzato è rimasto lo stesso, ma i risultati sono completamente opposti rispetto alle prime ipotesi.

Garlasco (Pavia) – Il computer è lo stesso, ma le conclusioni delle consulenze sono diametralmente opposte: niente accesso a immagini porno che avrebbero potuto provocare una lite nella coppia, anzi un aiuto sul file della tesi di laurea che proverebbe un rapporto 'sereno' tra i fidanzati. La difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ha depositato ieri in Procura a Pavia una nuova consulenza informatica, effettuata dagli esperti di parte sul pc portatile dello stesso Stasi, che ribalta l'esito del lavoro dei consulenti della famiglia Poggi, che avevano reso noto lo scorso 16 gennaio di aver depositato alla stessa Procura.