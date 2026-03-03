Stasera l’Inter affronta il Como in una partita che vede Chivu apportare otto cambi nella formazione. Per la sfida di Coppa Italia, Calhanoglu torna in campo dopo quasi due mesi di assenza per infortunio. La linea difensiva viene completamente rivoluzionata rispetto alle ultime uscite, con diverse novità tra i titolari. La partita rappresenta un momento di svolta per i nerazzurri, che cercano di consolidare la qualificazione.

Dal portiere all’attaccante, si annuncia un’Inter rivoluzionata rispetto alla sfida di campionato vinta contro il Genoa. Perché i cambi di Cristian Chivu per l’andata della semifinale di Coppa Italia sul campo del Como dovrebbero essere addirittura otto, coinvolgendo almeno un po’ tutti i reparti. Merito di una rosa profonda nonostante le assenze forzate di Bonny e Lautaro in avanti, “colpa” di un turnover di fatto obbligato da un calendario che ha scherzato col destino, piazzando una partita determinante per la stagione dell’Inter più o meno a cavallo tra l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e il derby di domenica prossima che potrebbe valere un allungo forse definitivo nella corsa allo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stasera c'è il Como, e Chivu stravolge l'Inter: otto cambi in formazione

Leggi anche: Como Inter, cinque o sei cambi per Chivu: le ultime di formazione in vista della Coppa Italia

Leggi anche: Como Inter, Chivu stravolge tutto e cambia modulo

Tutto quello che riguarda Stasera c'è il Como, e Chivu stravolge...

Temi più discussi: Serie A: vincono Como e Napoli. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky; Dove Vedere il Como Oggi: Streaming, TV e dal Vivo; Coppa Italia, Como-Inter martedì è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming.

La nuova Sanremese vuole diventare il nuovo Como: non c'è solo il Festival in LiguriaNon c'è solo il festival nella città dei fiori: il reportage di Marco Salami tra tifosi vip, ex campioni del mondo e grandi finanziatori ... sport.sky.it

C’è il Como: Lecce in emergenza. Servono tre punti per scalare la classificaCi sarà il Como di Cesc Fabregas oggi pomeriggio alle 15, sul green del Via del Mare, per l’ultima gara ufficiale del 2025. Per l’occasione, la casa del Lecce - in corso di rifacimento in vista del ... quotidianodipuglia.it

A: "Mamma, per stasera faccio una torta" Io: "Ma poi la mettiamo su cucinaremalé Sai che abbiamo problemi di impiattamento" A: "Ma che diiiiciiiiiii" (offesa). ... Opera finita, non ha retto il peso della ganache al cioccolato... Ecco a voi la "torta palafitta" sorr - facebook.com facebook

Stasera Stefano De Martino al TG1 per parlare di #Sanremo2027. x.com