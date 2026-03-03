Stalker Bond | 13 violazioni contro la produttrice Broccoli

Un tribunale ha esaminato le accuse contro Daniel Wilson, che avrebbe violato 13 volte un ordine restrittivo nei confronti della produttrice Barbara Broccoli. Wilson è descritto come un sostenitore ossessionato e le violazioni sono state contestate formalmente durante l'udienza. La vicenda riguarda le infrazioni commesse in diversi momenti, con Wilson che avrebbe ignorato le disposizioni del tribunale.

Un tribunale ha ascoltato le accuse contro Daniel Wilson, un sostenitore ossessionato che ha violato ripetutamente un ordine restrittivo nei confronti di Barbara Broccoli. L'uomo, attualmente ricoverato in una struttura sanitaria, è imputato per tredici contatti illeciti avvenuti tra il 2022 e il 2025. La radice di questo comportamento estremo risiede nell'incapacità di accettare la morte del personaggio di James Bond nel film No Time To Die. La vicenda giudiziaria si è aperta con l'apparizione di Wilson in tribunale, accompagnato dalla madre, per rispondere a undici capi d'imputazione. Il giudice Christopher Hehir ha già comunicato che l'esito sarà una pena detentiva o un ricovero ospedaliero, con la sentenza fissata in una data futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

James Bond non deve morire, e un fan stalkera la produttrice Barbara Broccoli: su di lui e la sentenza pendono 11 capi d’accusaSulle orme di Stephen King e del thriller Misery non deve morire (portato sul grande schermo da Rob Reiner), vediamo come quando l’ossessione supera...

La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna"Indovinate chi è?", con tanto di nome di battesimo, indicazioni personali e riferimenti specifici alla donna con cui un 59enne riccionese residente...