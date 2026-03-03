Stai bene? la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa

Tre caccia americani sono caduti in Kuwait, secondo fonti ufficiali, e sono stati soccorsi sul luogo dell’incidente. Le autorità statunitensi hanno confermato il coinvolgimento di tre velivoli, che sono precipitati durante un'operazione nel territorio kuwaitiano. Le forze di sicurezza locali hanno immediatamente intervenuto per prestare assistenza ai piloti coinvolti nell’incidente.