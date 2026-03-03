Stai bene? la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa
Tre caccia americani sono caduti in Kuwait, secondo fonti ufficiali, e sono stati soccorsi sul luogo dell’incidente. Le autorità statunitensi hanno confermato il coinvolgimento di tre velivoli, che sono precipitati durante un'operazione nel territorio kuwaitiano. Le forze di sicurezza locali hanno immediatamente intervenuto per prestare assistenza ai piloti coinvolti nell’incidente.
(Adnkronos) – Tre caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait, probabilmente abbattuti da fuoco amico. Gli equipaggi degli aerei si sono salvati lanciandosi con il paracadute. Un video che rimbalza sui social mostra una pilota soccorsa da un civile. "Stai bene? Hai bisogno di qualcosa?", chiede l'uomo. La top gun apparentemente non ha nessun. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
«Stai bene? Qui sei al sicuro, grazie per il tuo aiuto». Pilota Usa atterra in Kuwait dopo esser stata colpita, un cittadino locale la aiuta – Il videoSi è eiettata dal suo caccia poi, grazie al paracadute, è atterrata sana e salva nel bel mezzo del deserto.
Machine Gun Kelly a Bologna: bagno di folla (e di sole) in via Indipendenza per la star americana. VideoBologna, 15 febbraio 2026 – Appuntamento col sole e con i fans per la star americana Machine Gun Kelly che questa mattina ha catalizzato l’attenzione...