stadio vuoto i tifosi della lazio protestano

L'Olimpico si presenta con le tribune deserte e un’atmosfera carica di tensione mentre i tifosi della Lazio manifestano il loro dissenso. La vendita dei biglietti è stata limitata e il clima tra sostenitori e club resta acceso. Per la semifinale di Coppa Italia prevista per domani, lo stadio rimarrà vuoto, senza pubblico presente.

Clima teso e pochi biglietti venduti. Anche domani, per una semifinale di Coppa Italia, l'Olimpico rimarrà vuoto. Scelta che i gruppi di tifosi della Lazio hanno ribadito con forza: «È ormai sotto gli occhi di tutti come il distacco tra società e tifosi sia ormai giunto a livelli insanabili, continuiamo a constatare da parte della dirigenza della Lazio continue provocazioni verso di noi». Nel comunicato si fa riferimento anche ai biglietti omaggio diffusi dalla società per le scuole di Roma e Amatrice: «Regalare biglietti a destra e a manca con il rischio concreto di far entrare anche tifosi non laziali a tifare Atalanta è ciò che qualifica il pensiero e la strategia del Sig.

Lotito contro i tifosi alla Cena di Natale 2025

Lazio - Atalanta, nuovo comunicato del tifo organizzato: i dettagliA poco più di 48 ore dalla sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, i gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste ... lalaziosiamonoi.it

Lazio-Atalanta, i tifosi disertano ma Lotito porta le scuole: l'invito speciale agli studenti del PascalLo sciopero del tifo in casa Lazio proseguirà anche per la coppa nazionale. Allora il club ha inviato gratuitamente sugli spalti i ragazzi, le ragazze e il personale scolastico dell'I.I.S. Biagio Pasc ... today.it

Domenica ci sarà Lazio-Sassuolo sempre allo Stadio Olimpico. Dopo Lazio-Atalanta, come preferireste continuare la contestazione. Rientrereste allo stadio O continuereste a lasciarlo vuoto x.com

Nocerina, le promesse tradite e lo stadio vuoto: ora basta Vai via dalla Nocerina Dal 14 maggio 2023 al 2026: parole, slogan, frecciate. E oggi resta solo la diserzione. Certe frasi non invecchiano: crollano. E quando crollano fanno rumore, perché portano con - facebook.com facebook