Stadio Roma il dossier Pietralata accelera | definito il canone per la concessione
Il dossier sullo stadio Roma a Pietralata si muove rapidamente, con il canone per la concessione ora stabilito. A poche ore dall’approvazione del cronoprogramma, che porterà alla votazione finale, vengono rese note le basi finanziarie del progetto. La definizione di questa componente chiave svela uno degli aspetti principali dell’intera operazione.
Definito l'assetto economico verso il voto del 13 marzo; il Comune resterà proprietario delle aree e acquisirà lo stadio al termine della concessione. A poche ore dalla definizione del cronoprogramma che condurrà il progetto verso il voto decisivo, l'architettura finanziaria del nuovo impianto giallorosso svela uno dei suoi pilastri fondamentali. Nella mattinata di oggi, è emerso il dettaglio economico relativo all'occupazione delle aree: la Roma corrisponderà a Palazzo Senatorio un canone annuo di 66mila euro per la durata di 90 anni.
