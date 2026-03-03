Stadio Maradona Manfredi | Oggi inviamo tutta la documentazione necessaria

Da napolipiu.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli annuncia che oggi verrà inviata tutta la documentazione richiesta per lo stadio Maradona. La comunicazione arriva dopo le verifiche svolte e riguarda le procedure amministrative in corso. La città si prepara così a seguire gli step previsti per la gestione e l’uso dello stadio. Nessun dettaglio ulteriore viene fornito sui contenuti specifici della documentazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli è pronta a farsi trovare pronta per le sfide future. Con uno sguardo attento al futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, l’amministrazione comunale ha preso posizione: la riqualificazione dell’impianto verrà portata avanti senza indugi. Il sindaco Gaetano Manfredi ha recentemente chiarito i progressi del progetto, durante un incontro riguardante l’iter tecnico-amministrativo per la candidatura ad ospitare alcune partite di UEFA Euro 2032. “Stiamo lavorando attivamente sullo stadio. Siamo in contatto con la Figc e oggi invieremo tutta la documentazione necessaria”, ha dichiarato Manfredi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

stadio maradona manfredi oggi inviamo tutta la documentazione necessaria
© Napolipiu.com - Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi inviamo tutta la documentazione necessaria”

Leggi anche: Euro 2032, Napoli fuori? Fucito: «Comunicazione irrituale». Manfredi: «Oggi inviamo il progetto del Maradona»

Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Stadio Maradona: crepe e infiltrazioni evidenti

Video Stadio Maradona: crepe e infiltrazioni evidenti

Una selezione di notizie su Stadio Maradona

Temi più discussi: Stadio Maradona, Manfredi: Oggi l'invio di tutta la documentazione; EURO 2032, MANFREDI: OGGI INVIAMO LA DOCUMENTAZIONE SULLO STADIO; Manfredi su Euro 2032: Oggi invieremo i documenti alla Figc per il restyling del Maradona; Riqualificazione stadio Maradona: comune di Napoli invia documentazione a Figc.

stadio maradona stadio maradona manfredi oggiDe Laurentiis insiste: nuovo stadio oltre il MaradonaForzAzzurri.net - De Laurentiis insiste: nuovo stadio oltre il Maradona Il restyling del Maradona procede in vista di Euro 2032, ma la strategia di Aurelio De Laurentiis ... forzazzurri.net

stadio maradona stadio maradona manfredi oggiStadio Maradona, il Comune insiste e fa da solo: invia il cronoprogramma alla Figc, deciderà la Uefa a ottobrePalazzo San Giacomo ha inviato alla Figc comprende «il dettaglio grafico» relativo al progetto di rinnovamento dello stadio Maradona ... ilnapolista.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.