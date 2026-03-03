Il sindaco di Napoli annuncia che oggi verrà inviata tutta la documentazione richiesta per lo stadio Maradona. La comunicazione arriva dopo le verifiche svolte e riguarda le procedure amministrative in corso. La città si prepara così a seguire gli step previsti per la gestione e l’uso dello stadio. Nessun dettaglio ulteriore viene fornito sui contenuti specifici della documentazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli è pronta a farsi trovare pronta per le sfide future. Con uno sguardo attento al futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, l’amministrazione comunale ha preso posizione: la riqualificazione dell’impianto verrà portata avanti senza indugi. Il sindaco Gaetano Manfredi ha recentemente chiarito i progressi del progetto, durante un incontro riguardante l’iter tecnico-amministrativo per la candidatura ad ospitare alcune partite di UEFA Euro 2032. “Stiamo lavorando attivamente sullo stadio. Siamo in contatto con la Figc e oggi invieremo tutta la documentazione necessaria”, ha dichiarato Manfredi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi inviamo tutta la documentazione necessaria”

Leggi anche: Euro 2032, Napoli fuori? Fucito: «Comunicazione irrituale». Manfredi: «Oggi inviamo il progetto del Maradona»

Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Stadio Maradona: crepe e infiltrazioni evidenti

Una selezione di notizie su Stadio Maradona

Temi più discussi: Stadio Maradona, Manfredi: Oggi l'invio di tutta la documentazione; EURO 2032, MANFREDI: OGGI INVIAMO LA DOCUMENTAZIONE SULLO STADIO; Manfredi su Euro 2032: Oggi invieremo i documenti alla Figc per il restyling del Maradona; Riqualificazione stadio Maradona: comune di Napoli invia documentazione a Figc.

De Laurentiis insiste: nuovo stadio oltre il MaradonaForzAzzurri.net - De Laurentiis insiste: nuovo stadio oltre il Maradona Il restyling del Maradona procede in vista di Euro 2032, ma la strategia di Aurelio De Laurentiis ... forzazzurri.net

Stadio Maradona, il Comune insiste e fa da solo: invia il cronoprogramma alla Figc, deciderà la Uefa a ottobrePalazzo San Giacomo ha inviato alla Figc comprende «il dettaglio grafico» relativo al progetto di rinnovamento dello stadio Maradona ... ilnapolista.it

Stadio Maradona, Manfredi accelera: il progetto va in FIGC - facebook.com facebook

Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc. Manfredi, "obiettivo importante al di là degli Europei 2032" #ANSA x.com