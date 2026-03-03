Netflix prepara una versione VIP di The Challenge, ispirata a Squid Game, con un cast che include anche Mel B delle Spice Girls. La nuova produzione è in fase di preparazione e un teaser recente mostra alcuni dei partecipanti che prenderanno parte allo show. La serie sarà disponibile in streaming e si aggiunge ad altre iniziative legate alla popolare produzione coreana.

La popolare serie coreana continua a ispirare progetti targati Netflix e un teaser svela i protagonisti del nuovo show in arrivo in streaming. Squid Game ha ispirato la creazione di un nuovo show: Netflix ha infatti annunciato la produzione di The VIP Challenge. Il nuovo progetto spinoff seguirà la struttura del reality arrivato per la prima volta sugli schermi della piattaforma nel 2023, ma con un gruppo di concorrenti famosi. Lo show spinoff di Squid Game Tudum ha svelato che otto VIP si metteranno alla prova con sfide e giochi ispirati a Squid Game e che potranno essere superati grazie ad astuzia, strategia e capacità. A sfidarsi negli episodi saranno Dylan Efron (The Traitors), Hannah Godwin (The Bachelor), Kim Zolciak (The Real Housewives . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Squid Game: in arrivo la versione VIP di The Challenge, nel cast anche Mel B delle Spice Girls

