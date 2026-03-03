Spoiler shock | Drew McIntyre sfida Cody Rhodes

Drew McIntyre ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di sfidare Cody Rhodes, in un braccio di ferro che potrebbe cambiare le carte in tavola per la prossima stagione di WrestleMania. La sfida è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, lasciando intendere che i due wrestler sono pronti a confrontarsi sul ring in un match che ha già attirato l’attenzione dei fan.

La stagione di WrestleMania si accende con la possibile rivisitazione del main event di WrestleMania 42, una prospettiva che genera attese e riflessioni sull'evoluzione delle storyline. L'attenzione è puntata su Cody Rhodes, Randy Orton e Drew McIntyre, con la cintura WWE al centro di scenari che potrebbero ridefinire i rapporti di forza tra i più grandi volti della card. Secondo fonti di settore, il disegno per l'evento principale sarebbe stato impostato agli inizi di febbraio. L'obiettivo non sarebbe esclusivamente McIntyre, ma un avversario storico: Cody Rhodes contro Randy Orton, con la possibilità che il regno del campione venga messo in discussione nel contesto di una rivisitazione narrativa potenzialmente più ampia.