Spettacolo ' Il dubbio' al Teatro Verga

Al Teatro Verga, dal 6 al 15 marzo, è in programma lo spettacolo ‘Il dubbio’ di John Patrick Shanley, diretto da Andrea Chiodi. La rappresentazione vede protagonisti Elena Ghiaurov, Luigi Tabita, Irene Tetto e Caterina Sanvi. La pièce affronta tematiche legate alla morale e ai dubbi morali, portando in scena un intreccio di emozioni e tensioni tra i personaggi.

Botteghino Teatro Verga Via G. Fava 35, Catania tel 095 731 08 56. Orari di apertura botteghino.