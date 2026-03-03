Speed skating Mondial allround | Lollobrigida torna in pista dopo le Olimpiadi

Lollobrigida torna in pista dopo le Olimpiadi in occasione del Mondiale allround di speed skating a Milano. La competizione riunisce atleti da diversi paesi, pronti a sfidarsi su diverse distanze. La manifestazione si svolge sulla pista di Milano, con le gare che si svolgono nel rispetto del calendario internazionale. La partecipazione vede numerosi atleti qualificati per questa fase della stagione.

Tutte le emozioni di Milano-Cortina 2026 sono ormai relegate nella storia, ma lo speed skating può ripartire con il Mondial allround e Francesca Lollobrigida Ma lo sport non si ferma e tutti gli atleti devono guardare oltre, gli appuntamenti non mancano. L'inverno sta per concludersi e, come ogni anno, sta arrivando ai suoi atti conclusivi anche la stagione di speed skating.

