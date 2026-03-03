Speciale Festa della Donna | la Certosa di Bologna al femminile

In occasione della Festa della Donna, la Certosa di Bologna apre le sue porte per raccontare le storie di donne che hanno lasciato un segno, come Augusta, Gida, Gualberta, Gilberta, Lina, Stella, Mariele, Fatima e Eugenia Augusta. Sono donne con vite e percorsi diversi, alcune legate a questa località, altre con storie di impegno e resistenza. La visita si propone di far conoscere le loro vicende e il loro ruolo nel tempo.

Si chiamavano Augusta o Gida, Gualberta, Gilberta, Lina, Stella, Mariele, Fatima o Eugenia Augusta.Donne con una storia. A volte curiosa e particolare, a volte tragica. Ma tutte hanno lasciato una traccia significativa nella storia e nel costume della città legata a svolte spesso epocali nella grande storia. Come in una piccola Spoon River al femminile i loro monumenti funebri saranno occasione per ricordare queste le loro piccole grandi storie nel giorno dedicato a tutte le donne del mondo.Il tour si svolgerà esclusivamente all'aperto.