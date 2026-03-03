' Spazio Aperto' primo popup di artigianato delle imprese femminili ‘Imperfectae’

L’associazione di promozione sociale ‘Spazio Aperto’ di Ferrara organizza un evento dal 6 all’8 gennaio presso i propri spazi di via Carlo Mayr 69. Durante le tre giornate, si terrà il primo popup di artigianato delle imprese femminili della stagione 2026, con orari che vanno dalle 14 alle 19 di venerdì, dalle 10 alle 19 di sabato e dalle 10 alle 14 di domenica.

Nel Ravennate il 21% delle imprese sono femminili: nuove attività per promuovere le aziende 'rosa'"La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

