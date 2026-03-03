Spazi aerei chiusi in Medio Oriente Fontana | Supporto ai lombardi bloccati all’estero

La chiusura degli spazi aerei in diverse zone del Medio Oriente ha causato problemi ai voli internazionali e ai rientri verso l’Italia. Fontana ha dichiarato di sostenere i lombardi rimasti bloccati all’estero a causa di queste restrizioni. La situazione attuale impedisce di effettuare collegamenti aerei tra l’Italia e alcune aree del Medio Oriente. La questione riguarda principalmente i cittadini italiani che si trovano all’estero.

Centinaia di italiani coinvolti nella chiusura degli spazi aerei mediorientali. La Regione pronta a offrire assistenza: tra i bloccati anche alcuni comaschi La chiusura degli spazi aerei in diverse aree del Medio Oriente continua ad avere ripercussioni sui collegamenti internazionali e sui rientri verso l’Italia. E tra le persone attualmente bloccate all’estero ci sono anche alcuni comaschi, come raccontato nelle scorse ore dalle testimonianze raccolte dalla nostra redazione. Accanto a lui, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo ha aggiunto: “Siamo fiduciosi che la situazione consenta un rientro in tempi brevi. Non c’è al momento un dato preciso sui lombardi coinvolti, abbiamo una mappa che riguarda gli italiani: parliamo di parecchie centinaia di persone”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Migliaia di voli cancellati, spazi aerei chiusi: cosa succede nei cieli del Medio OrienteIl caos più totale: tra voli cancellati e spazi aerei chiusi, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran con la risposta di Teheran sta causando la...

Israele e Usa attaccano l'Iran, spazi aerei chiusi e cieli senza voli civiliCieli vuoti, senza aerei civili su Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Kuwait e Iran.

