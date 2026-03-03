Sparò all'ex moglie tentando di ammazzarla Il motivo | aveva dimenticato lo zaino del figlio

Un uomo ha sparato all’ex moglie tentando di ucciderla, accusato di aver agito perché lei aveva dimenticato lo zaino del figlio. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove che collegano l’episodio a questo motivo e stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’episodio si è verificato in un quartiere residenziale.

Secondo le indagini sarebbe questo lo sconcertante motivo dietro al tentato femminicidio aggravato di una 46enne, avvenuto il 2 febbraio a Paduli (Benevento).