Un uomo noto per essere stato presente il 22 aprile ha patteggiato due anni di carcere. È accusato di aver effettuato diverse cessioni di droga nel corso di pochi mesi. La vicenda riguarda un personaggio che, secondo le indagini, avrebbe avuto un ruolo attivo nel traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata definita attraverso un accordo tra le parti.

Era uno dei ‘volti noti’ del 22 aprile: è infatti accusato di plurime cessioni nel giro di pochi mesi. Ieri il giovane, un richiedente asilo nigeriano di 30 anni ha patteggiato la pena a due anni di carcere, dove già si trova a seguito dell’arresto avvenuto lo scorso novembre. L’accusa, nei confronti dell’imputato era quella di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della recidiva. Parliamo in sostanza di un pusher che, dopo un precedente arresto, si era poi ‘riappropriato’ del suo angolino di parco; quel 22 aprile che oggi rientra nel perimetro delle zone rosse e dove a più riprese i residenti hanno invocato un maggior presidio. Il 30enne, secondo le accuse da agosto ad ottobre dello scorso anno ha rifornito numerosi clienti con centinaia di dosi di stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore patteggia due anni

Banconote false, lo studente patteggia: quattro anni e due mesi di reclusioneIl giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala ha emesso oggi la sentenza per i tre imputati arrestati lo scorso aprile con l'accusa di produrre e...

Si era barricata in casa con la figlia di due anni per 17 lunghe ore, in tribunale patteggia la penaEpilogo in tribunale a Forlì per la vicenda di San Mauro in Valle che tra l'11 e il 12 novembre 2025 ha tenuto Cesena col fiato sospeso.

Nobile e Lacerenza patteggiano: all’asta 900mila euro di champagne e arredi della Gintoneria

Altri aggiornamenti su Spacciatore patteggia

Discussioni sull' argomento Spacciatore patteggia due anni; Condannato a 2 anni e 4mila euro di multa: patteggia l’uomo del cespuglio arrestato da carabinieri e cacciatori; Con la pistola in auto a 20 anni: patteggia due anni di reclusione; Sorpresi con oltre un chilo di hashish, due arrestati. Un terzo patteggia due mesi.

Tre imputati hanno scelto riti alternativi: abbreviato per uno, patteggiamento per gli altri - facebook.com facebook