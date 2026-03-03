Spaccata al megastore Moncler | bottino ingente

Nella notte tra sabato e domenica primo marzo, un gruppo di ladri ha fatto irruzione nel megastore Moncler di Trebaseleghe in via Marco Polo. I malviventi hanno preso di mira il negozio causando un danno ingente e portando via un bottino significativo. L'irruzione è avvenuta senza che ci fossero testimoni o interventi immediati. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Ancora una volta il megastore Moncler di Trebaseleghe nel mirino dei ladri. Nella notte tra sabato e domenica primo marzo un commando di malviventi ha fatto irruzione nell'esercizio di via Marco Polo. Dopo aver mandato in frantumi una delle porte a vetro dello stabile, in pochi minuti hanno.