L’escalation militare in Medio Oriente, con gli attacchi di Usa e Israele all’Iran, ha causato reazioni immediate sui mercati finanziari italiani. Piazza Affari ha subito variazioni significative, riflettendo la tensione internazionale e le conseguenze economiche di un conflitto che coinvolge direttamente le potenze della regione. La crisi ha influenzato anche i settori più esposti, tra cui quello del lusso, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un clima di incertezza crescente.

L'escalation militare in Medio Oriente, con l'attacco di Usa e Israele all'Iran, ha impattato immediatamente su Piazza Affari e sulle Borse. Subito, anche il lusso trema. E questa, lo sappiamo bene, è una terra che ha nel lusso uno dei motori strategici dell'economia. Pensiamo alla filiera della moda, con calzaturifici, pelletterie e concerie che sono ingranaggi essenziali delle più celebri maison della moda. Un comparto, questo, peraltro, già provato dalla crisi dei mercati sui quali, da anni, pesano tensioni geopolitiche e guerre. Oltre l'aumento dei costi, la pressione del fast fashion e una frenata dei consumi, colpendo duramente la filiera produttiva.

© Lanazione.it - Sotto le bombe trema anche il lusso. La crisi in Iran e il peso sui mercati: "Ogni nuova guerra è una frenata"

