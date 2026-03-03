Al mattino, uscire di casa con il freddo ancora intenso può essere una sfida. Molti optano per abiti comodi e caldi, anche quelli più semplici e domestici, preferendo comfort a stile. Sotto a un cappotto ampio ed elegante si può indossare il capo più pratico dell’armadio, senza rinunciare a sentirsi a proprio agio. La scelta dell’abbigliamento diventa così un equilibrio tra praticità e cura dell’aspetto.

Uscire di casa la mattina quando ancora fa freddo è sempre difficile e verrebbe la voglia di mettersi addosso quello che capita, senza pensarci troppo, purché sia comodo e caldo. Impossibile? Non proprio. Perché mettendo insieme cappotto e pantaloni pigiama è possibile esaudire questo desiderio. C’è chi potrebbe individuare nei pantaloni effetto pigiama qualcosa di troppo informale e “domestico” da indossare fuori casa. E invece può essere una valida opzione per i giorni in cui si deve andare in giro ma non si vuole rinunciare al comfort. Se scelti con saggezza e abbinati a dovere, infatti, questi pantaloni non saranno solo comodi, ma anche un capo di tendenza da sfruttare per distinguersi con stile e con un pizzico di ironia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sotto al cappotto ampio ed elegante sta bene anche il capo più comodo e domestico dell’armadio

Bianca Guaccero docet. Il capo-tendenza dell’inverno è una giacca furry dal viola sofisticato ed eleganteElegante, ma al tempo stesso sbarazzino, adatto a una serata super glam, ma favoloso anche con un paio di jeans e una felpa.

Hai un capo Valentino in armadio? Adesso vale oro (perché il vintage è anche arte)Quando uno stilista leggendario scompare, i suoi abiti smettono di essere semplici vestiti e diventano pezzi di storia.

The Place of Wings | Critical Role | Campaign 4, Episode 17

Tutti gli aggiornamenti su Sotto al cappotto ampio ed elegante sta...

Argomenti discussi: Il look più cozy chic per salutare l’inverno è questo; Sanremo 2026, i look della seconda serata: Achille Lauro rompe la monotonia e salva l'Ariston.