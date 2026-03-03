Una nuova direttiva dell'Unione Europea, in vigore dal settembre 2025, mira a ridurre gli sprechi alimentari nelle scuole. Ricci, rappresentante dell'Istituto Universitario di Studi Superiori, ha commentato le modifiche apportate e le misure previste per migliorare la sostenibilità nelle mense scolastiche. Il provvedimento coinvolge diversi aspetti legati alla gestione e al consumo del cibo nelle strutture educative.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “La direttiva di recente introduzione del settembre 2025 ha reso obbligatori dei target che a livello di Sdgs, quindi a livello di Nazioni Unite, non erano obbligatori per diversi settori, in particolare quelli che vengono ritenuti i maggiori produttori di sprechi e, quindi, distribuzione e livello di consumo domestico". Sostiene Carola Ricci, professore associato di Diritto internazionale Università di Pavia e istituto di Studi superiori di Pavia e delegata all?Africa e alla Cooperazione internazionale per l'Università di Pavia, intervenuta al convegno promosso da PlanEat 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Ricci (Iuss): "Nuova direttiva Ue punta a ridurre sprechi alimentari scolastici"

