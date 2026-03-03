Sostenibilità Branca Legacoop | Appalti equi per mense sostenibili

Un rappresentante di Legacoop ha sottolineato l'importanza di applicare appalti equi nelle mense sostenibili, evidenziando come la lotta allo spreco alimentare e gli obiettivi di sostenibilità siano regolati dai Contratti di appalto pubblici. La discussione si concentra sulle normative che guidano le iniziative di sostenibilità nel settore dei servizi alimentari pubblici, con particolare attenzione ai criteri e alle modalità di affidamento delle commesse.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e più in generale gli obiettivi di sostenibilità in Italia nell'ambito dei contratti pubblici sono regolati dai Cam. Il decreto che riguarda la ristorazione collettiva è del 2020. Noi sin dall'inizio avevamo criticato un'impostazione troppo rigida di questo decreto, soprattutto per quanto riguardava le prescrizioni molto vincolanti e molto prescrittive sulle percentuali di utilizzo di prodotti biologici”. Lo ha dichiarato Daniele Branca, responsabile ufficio Legislativo e Lavoro di Legacoop Produzione e Servizi, al convegno 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

