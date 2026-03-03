Sorpresa da un attacco di panico alla guida salvata dai carabinieri

Alle 9.30 del 2 marzo, un'auto è stata fermata a seguito di un attacco di panico durante la guida. Un equipaggio dei Carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola è intervenuto per assistere l’automobilista in difficoltà. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la persona e di evitare rischi sulla strada. Nessuno è rimasto ferito e l’auto è stata messa in sicurezza.

Intervento di assistenza, intorno alle 9.30 del 2 marzo, da parte di un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola, a supporto di un'automobilista che, mentre era alla guida, è stata colta da un attacco di panico e non riusciva più a proseguire in sicurezza.Secondo quanto ricostruito, dopo aver.