Stefano Accorsi ha ammesso di aver affrontato un percorso di crescita personale, riconoscendo di essere stato possessivo e geloso in passato. Attualmente, l’attore si trova in un momento professionale positivo, con ruoli al cinema che ricevono attenzione e apprezzamenti. La sua esperienza vissuta lo ha portato a evolversi e a progredire sul piano personale e professionale.

L'attore parla del suo percorso personale mentre presenta il nuovo film "La lezione" con Matilda De Angelis in uscita il 5 marzo Stefano Accorsi sta attraversando un momento professionale davvero soddisfacente, prima al cinema nel nuovo film di Gabriele Muccino “Le cose non dette”, in scena a teatro con “Nessuno – Le avventure di Ulisse”, ed è in arrivo il nuovo film “La lezione” di Stefano Mordini, dal 5 marzo in sala, ispirato al romanzo omonimo di Marco Franzoso. Il film è stato resentato in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Interpreti del film accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri e Alberto Benedetto Lutri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato possessivo, geloso e perciò ho dovuto affrontare un percorso da autodidatta per evolvere e progredire”: lo confessa Stefano Accorsi

Leggi anche: “Gabriele Muccino la prima volta mi ha sventrato. È stato uno shock. Io mi sono spaventato… Da regista deve togliere tutti gli orpelli”: lo rivela Stefano Accorsi

