Sono atterrati a Milano i 200 studenti bloccati a Dubai

Alle 19.25 è atterrato a Milano Malpensa il volo proveniente da Abu Dhabi, con a bordo 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati a Dubai a causa della guerra. Questi studenti hanno potuto lasciare il Medio Oriente e tornare in Italia dopo il viaggio. La partenza dall’aeroporto di Abu Dhabi si è svolta senza incidenti e il volo è arrivato nel rispetto degli orari programmati.

Ad aspettare i ragazzi le famiglie e gli amici. Il volo è atterrato al Terminal 1 alle 19.25 Il volo partito da Abu Dhabi è atterrato a Milano Malpensa alle 19.25. Così 200 studenti italiani, bloccati in Medio Oriente dalla guerra, sono tornati a casa. I ragazzi da sabato si trovavano nell’area mentre venivano segnalati bombardamenti successivi all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L'aereo, come aveva annunciato il ministro degli Esteri e vicpremier Antonio Tajani, è decollato alle 14. Fin dal primo pomeriggio, al Terminal 1, al Gate B degli arrivi, si sono radunati genitori, amici e familiari in un aeroporto dove è imponente la presenza delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

I 200 studenti (minorenni) bloccati a Dubai stanno per arrivare a Milano“Sono in partenza 200 studenti da Abu Dhabi delle scuole che hanno partecipato a un concorso a Dubai, sono già in aeroporto, alle 14 ora locale...

Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: “Sono al sicuro in hotel”. Le famiglie: “Siamo preoccupati”Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro,...

Approfondimenti e contenuti su Sono atterrati

Temi più discussi: Voli dirottati, partenze cancellate o in ritardo all'aeroporto d'Abruzzo: giornata di disagi a causa della nebbia; Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman; Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall'Oman: Il volo pagato cash; I tre studenti trentini rientrati dagli Emirati: l'abbraccio dei familiari.

Atterrato a Malpensa l’aereo da Abu Dhabi con 200 studenti: Ora possiamo gioireIl volo proveniente da Abu Dhabi è arrivato al Terminal 1 dello scalo varesino, dove ad attendere i ragazzi c’erano genitori e familiari, molti con mazzi di fiori tra le mani. affaritaliani.it

Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti che erano rimasti bloccati a DubaiL'aereo è partito da Abu Dhabi e ha riportato a casa i ragazzi che, per alcuni giorni, si sono trovati bloccati a Dubai, dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la ... tg24.sky.it

I tre studenti trentini rientrati dagli Emirati: l'abbraccio dei familiari. Tre ragazzi del liceo «Andrea Maffei» di Riva del Garda sono atterrati a Malpensa con gli altri 200 studenti rimasti bloccati dopo la vacanza studio. Con loro anche la docente accompagnatrice - facebook.com facebook

Nell’ambito del rafforzamento delle misure preventive e della stretta cooperazione tra la Repubblica di Cipro e la Grecia, quattro aerei F-16 dell’Aeronautica Militare Ellenica sono atterrati ieri a #Cipro, mentre è atteso anche l’arrivo di due fregate della x.com