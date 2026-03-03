Un nuovo sondaggio valuta l’operato dell’amministrazione comunale. La domanda principale riguarda il giudizio sulla gestione attuale, mentre il rapporto tra il sindaco e i membri della giunta rimane un mistero. Il sondaggio viene condotto mentre l’inverno volge al termine, segnando l’inizio di una fase di analisi pubblica sulle performance dell’amministrazione.

"Che giudizio dà di questa amministrazione comunale?". L’inverno sta finendo ed è arrivato il tempo del sondaggio politico. Da giorni nelle case dei riccionesi arrivano chiamate in cui si chiedono ai cittadini valutazioni e giudizi in merito all’operato della giunta Angelini. C’è spazio anche per la riqualificazione di viale Ceccarini e più in generale si toccano diversi ambiti, dalla sicurezza alla scuola, la sanità, gli asfalti, la pulizia di parchi e strade e la crisi del commercio che sta colpendo (anche) Riccione con vetrine vuote, negozi che restano sfitti e lamentele a non finire da parte dei commercianti senza più sogni all’orizzonte. Le prossime elezioni comunali sono ancora lontane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sondaggio sull'operato della giunta. Ma il 'mandante' resta un mistero

