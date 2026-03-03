Smartphone android ultra sottile che supera iphone air in due grandi modi

All’inizio del 2026, un evento dedicato al mondo mobile ha presentato un nuovo smartphone Android ultra sottile, realizzato da TECNO. Il dispositivo si distingue per la sua estrema sottigliezza, superando il modello iPhone Air, e per la sua modularità avanzata. La presentazione ha mostrato un concept phone che mira a combinare design compatto e funzionalità innovative in un unico prodotto.

l'evento mobile di inizio 2026 mette in primo piano un nuovo concept phone di TECNO, pensato per unire estrema sottigliezza e modularità avanzata. il dispositivo è presentato come un'idea senza nome ufficiale, ma offre indicazioni concrete su come potrebbe evolversi la telefonia futura: uno spessore incredibilmente contenuto, moduli intercambiabili e un sistema di interconnessione magnetico che amplia le possibilità d'uso. il telefono si distingue per uno spessore di 4,9 mm, superando di poco modelli concorrenti come il Galaxy S25 Edge (5,8 mm) e l'iPhone Air (5,6 mm). questa riduzione, percepita anche in termini di peso, risulta notevole direttamente in mano.