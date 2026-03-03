Skateboard i convocati dell’Italia per i Mondiali | Mazzara e Aquila i leader in Brasile

L’Italia ha annunciato la squadra che parteciperà ai Mondiali di skateboard in programma a San Paolo dal 4 all’8 marzo. Tra i convocati figurano Mazzara e Aquila, considerati i leader della rappresentativa. La competizione si svolgerà in Brasile e coinvolgerà entrambe le specialità, lo street e il park, che saranno poi incluse anche nel programma delle Olimpiadi.

I Mondiali di skateboard andranno in scena a San Paolo (Brasile) dal 4 all'8 marzo, saranno coinvolte entrambe le specialità previste anche nel programma delle Olimpiadi, ovvero lo street e il park. La rassegna iridata è stata spostata rispetto alla finestra di settembre dello scorso anno e chiuderà ufficialmente il tour 2025 con più di due mesi di ritardo. La manifestazione tornerà in Brasile dopo sette anni grazie alla collaborazione tra World Skate e STU, in un anno solare che proporrà anche i World Skate Games e i Giochi del Mediterraneo, oltre alle varie tappe del World Skateboard Tour. L'Italia cercherà di distinguersi in entrambe le discipline e proverà a ottenere dei risultati degni di nota, lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mondiali Skateboarding Street & Park: Azzurri in Brasile Dal 4 all'8 marzo prossimi lo skateboarding olimpico torna protagonista a São Paulo con il WST World Championship Street & Park