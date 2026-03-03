Situazione tesa in via Giustizia cassonetto in fiamme

Stasera, intorno alle 22, in via Giustizia, un cassonetto dei rifiuti vicino al drop-in ha preso fuoco. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine con alcune gazzelle dei carabinieri e un’ambulanza del Suem. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio. La zona è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco stanno intervenendo.

Situazione tesa in serata, oggi, lunedì 2 marzo, verso le 22 in via Giustizia dove di fronte al drop-in un contenitore stradale dei rifiuti è andato a fuoco e sul posto sono scattate gazzelle dei carabinieri e un'ambulanza del Suem. Controlli dentro e fuori il presidio dedicato a persone senza.