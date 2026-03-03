Situazione tesa in via Giustizia cassonetto in fiamme

Da veneziatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, intorno alle 22, in via Giustizia, un cassonetto dei rifiuti vicino al drop-in ha preso fuoco. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine con alcune gazzelle dei carabinieri e un’ambulanza del Suem. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio. La zona è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco stanno intervenendo.

Situazione tesa in serata, oggi, lunedì 2 marzo, verso le 22 in via Giustizia dove di fronte al drop-in un contenitore stradale dei rifiuti è andato a fuoco e sul posto sono scattate gazzelle dei carabinieri e un'ambulanza del Suem. Controlli dentro e fuori il presidio dedicato a persone senza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Cassonetto a fuoco in piazza, le fiamme distruggono un gazeboMASSA MARITTIMA Poco dopo le due di ieri, in piazza 24 Maggio, un automobilista di passaggio ha notato le fiamme che si alzavano dal cassonetto...

Delusione e rabbia Milan, la situazione è tesa post Parma | CMGrande delusione in casa Milan dopo il ko casalingo contro il Parma che ha portato gli uomini di Allegri a dire addio alla possibilità di arrivare...

Junge Psychopathin! Sie nahm ein Leben, weil im Gericht zu wenig Huhn war… | True crime deutsch |

Video Junge Psychopathin! Sie nahm ein Leben, weil im Gericht zu wenig Huhn war… | True crime deutsch |

Altri aggiornamenti su Situazione tesa

Discussioni sull' argomento Sgomberato il picchetto alla FedEx, momenti di scontro e delegato sindacale in ospedale; Hydro, trovato l'accordo sulla cassa integrazione; La crisi fantasma di Catanzaro. Fiorita la sfanga ma resta sui carboni ardenti. Come il centrosinistra; Curti – Violenta lite al bar tra due ubriachi, che minacciano titolare e danneggiano locale.

Trova facilmente notizie e video collegati.