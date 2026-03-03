Sir' Jabari Rice firma con il MoraBanc Andorra

Da mondosport24.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sir' Jabari Rice ha firmato un contratto con il MoraBanc Andorra. Il sito internet illustra le regole per l’uso delle immagini, le politiche sulla privacy e i riferimenti legali collegati. Questi sono i dettagli ufficiali comunicati dall’organizzazione e sono accessibili online per consultazione.

Questo riepilogo chiarisce i principi che regolano l’utilizzo delle immagini presenti sul sito, le policy di privacy e i riferimenti legali correlati. Viene evidenziata la tutela delle fotografie, le condizioni per un impiego autorizzato e le indicazioni relative alla gestione dei dati, offrendo una visione accurata delle norme applicabili. Tutte le foto presenti sul sito sono riservate e protette da copyright. Il loro impiego senza autorizzazione viene vietato, in particolare senza un permesso scritto da parte di Sportando. L’uso per scopi commerciali, no-profit o governativi richiede un’autorizzazione esplicita e documentata. L’eventuale utilizzo non autorizzato è vietato e potrebbe essere soggetto a misure legali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

sir jabari rice firma con il morabanc andorra
© Mondosport24.com - Sir' Jabari Rice firma con il MoraBanc Andorra

Novità sulla squadra con il ritorno di Rice per i Gunners2026-01-03 18:20:00 Il web non parla d’altro: L’Arsenal accoglie Declan Rice di nuovo a centrocampo mentre visita Bournemouth in Premier League.

Leggi anche: Rooney promuove Rice: “Sarà il futuro capitano della Nazionale”

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.