Sindacalista sospesa la replica di Cosmo | Le accuse sono pretestuose e denigratorie nei confronti dell' azienda

Cosmo Spa ha risposto alle accuse rivolte alla sindacalista sospesa, Giorgia Costantino, segretaria di Ugl Parma, in merito alla sua sospensione dal negozio Globo di Parma. L'azienda ha definito le accuse come pretestuose e denigratorie, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La vicenda riguarda la sospensione della sindacalista e la posizione dell'azienda sulla questione.

Sulla vicenda della sindacalista Giorgia Costantino, segretaria di Ugl Parma, sospesa dal negozio Globo di Parma interviene l'azienda Cosmo Spa con una nota. Per mercoledì 4 marzo sono previsti presidi in alcune città italiane, tra cui Parma. Pertanto, a seguito di tali plurime segnalazioni di infrazioni, l'apertura del procedimento disciplinare da parte della Cosmo SpA è stato un atto dovuto. Affermare pubblicamente che il procedimento disciplinare ha una motivazione sindacale, allorquando ciò non corrisponde al vero, implica fornire una informazione del tutto fuorviante.