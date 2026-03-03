SIGNORINI LASCIA CHI | DECISIONE MATURATA DA ANNI CORONA? SQUALLORE

Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la guida del Grande Fratello Vip e di aver concluso la sua lunga esperienza come direttore del settimanale Chi. La decisione, spiegano fonti vicine, è maturata nel corso degli ultimi anni. Signorini ha commentato anche la situazione di Corona, definendola uno squalore. La sua uscita dalle due cariche è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Alfonso Signorini dopo aver lasciato la guida del Grande Fratello Vip, chiude la sua ventennale esperienza con il settimanale Chi. "Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo". Inizia così il messaggio di congedo. Direttore responsabile di Chi dal 2006 al 2023, poi direttore editoriale, Signorini sottolinea che la scelta è stata condivisa con Mondadori e maturata tre anni fa precisamente. Corona non c'entra niente, sottolinea. "Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario".