Sigma Infantino | Il tavolo regionale s’impegni di più per i lavoratori

Il rappresentante di Sigma ha evidenziato che la perdita di settanta posti di lavoro coinvolge altrettante famiglie, sottolineando l’impatto sociale di questa situazione. Durante un incontro regionale, ha chiesto un impegno maggiore da parte delle istituzioni per tutelare i lavoratori colpiti. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare le conseguenze di questa riduzione di personale.