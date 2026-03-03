Sicurezza sulla statale 16 | al via i lavori di adeguamento tra Galugnano e Cavallino

Sono iniziati i lavori di adeguamento sulla statale 16 “Adriatica” tra Galugnano e Cavallino. Anas ha consegnato le attività per l’installazione di nuove barriere spartitraffico di ultima generazione lungo il tratto interessato. La modifica riguarda un tratto stradale che collega le due località e mira a migliorare le condizioni di sicurezza per gli automobilisti che percorrono questa arteria.

Investimento da 2,5 milioni di euro per barriere Ndba ad alta resistenza: Anas fa sapere che i cantieri partiranno il 9 marzo e riprenderanno, dopo pausa estiva, per terminare prima di Natale LECCE – La strada statale 16 “Adriatica” si prepara a un restyling orientato alla sicurezza. Anas ha ufficialmente consegnato i lavori per l’installazione di nuove barriere spartitraffico di ultima generazione nel tratto tra Galugnano (frazione di San Donato di Lecce) e Cavallino. Si tratta di un intervento cruciale per un’arteria stradale che, come noto a chi vive il territorio, sostiene quotidianamente flussi intensi di pendolari e turisti. L’intervento ha un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro ed è stato affidato al consorzio Valori Scarl. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

