Sicurezza | quaranta poliziotti assegnati alla Questura di Caserta

Una quarantina di agenti, assistenti e vice-ispettori della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Caserta. I nuovi arrivati si occupano di garantire il controllo del territorio e la sicurezza pubblica nella zona. La loro presenza si aggiunge alle forze già operative, rafforzando le attività di vigilanza e intervento nel territorio. L’assegnazione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una quarantina tra agenti, assistenti e vice-ispettori della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Caserta. Un arrivo importante, perché le nuove risorse, spiega l'ufficio stampa della Questura, " permetteranno di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione, controllo e vicinanza alla cittadinanza ". Il Questore, Andrea Grassi, nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati, ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la professionalità che ciascuno porterà con sé: " Siete parte di una squadra che ogni giorno lavora con dedizione per garantire sicurezza e legalità. Il vostro contributo sarà fondamentale per continuare a offrire un servizio sempre più efficiente e attento alle esigenze del nostro territorio".