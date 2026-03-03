Sicurezza | controlli rafforzati in città dal centro alla periferia

Nella prima metà di marzo, i Carabinieri hanno intensificato i controlli in città, coinvolgendo zone centrali e periferiche. L’operazione è stata avviata in collaborazione con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Durante questa fase, sono stati effettuati numerosi servizi di verifica e pattugliamenti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio.

Attenzione speciale alle zone della movida interessate dallo spaccio. In supporto a Pisa gli equipaggi Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo da Firenze e il Nucleo Cinofili di San Rossore Per elevare ulteriormente gli standard di sicurezza, ai reparti territoriali pisani si sono uniti gli equipaggi della C.I.O. (Compagnia di Intervento Operativo) del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze, unità d'élite specificamente addestrate per il pattugliamento dinamico ad alto impatto e capaci di una reazione rapida ed efficace in ogni scenario critico.A dare ulteriore manforte alle operazioni intervengono anche le unità...