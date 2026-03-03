Il rappresentante dell'amministrazione comunale ha dichiarato che la sicurezza urbana rappresenta una delle principali priorità. Ha precisato che gli interventi non si limitano alle azioni repressive, ma coinvolgono anche strategie di prevenzione, coinvolgimento della comunità e supporto alle situazioni di disagio. La comunicazione sottolinea l'impegno a mantenere un’attenzione costante su questo tema.

La sindaca di Bergamo è intervenuta in consiglio comunale evidenziando l’attenzione prestata per rendere la città più sicura “La sicurezza urbana è una delle priorità dell’amministrazione comunale. Siamo molto attenti a questo tema che non si esaurisce agendo nella necessaria chiave repressiva ma lavorando anche a livello di prevenzione e ingaggio, supporto e contrasto delle situazioni di disagio”. Così la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, nel corso del consiglio comunale di lunedì 2 marzo, ha evidenziato l’attenzione prestata a rendere la città più sicura. L’occasione per confrontarsi su questa tematica è scaturita da un ordine del giorno presentato dalla consigliera comunale di minoranza, Cristina Laganà (Fratelli d’Italia). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lucca: Maineri, 2 priorità chiave per la città: più sicurezzaLucca al voto: Maineri punta su decoro e sicurezza, ascolto diretto dei cittadini in programma La candidata alle primarie del centrosinistra a...

Leggi anche: Sicurezza: Magi, 'risoluzione unitaria? No carta bianca a Meloni per stretta repressiva'

Contenuti utili per approfondire Sicurezza, Carnevali: “È una priorità,...

Temi più discussi: Sicurezza, Carnevali: È una priorità, agiamo in chiave preventiva e non solo repressiva; Carnevali di Marca, ecco i biglietti vincenti della lotteria di beneficenza 2025; Olbia, archiviato il non Carnevale 2026: tra costi, sicurezza e polemiche social; Carnevali, candidato del centrosinistra alle Provinciali: Impegnati 17 milioni per le opere ma per le strade servono più soldi.

Sicurezza, Carnevali: È una priorità, agiamo in chiave preventiva e non solo repressivaLa sindaca di Bergamo è intervenuta in consiglio comunale evidenziando l’attenzione prestata per rendere la città più sicura. bergamonews.it

Scegliamo Carnevali nel segno della continuitàDaniele Carnevali prova la riconferma. La sua candidatura che raccoglie un consenso trasversale, unendo il centrosinistra tradizionale a forti spinte civiche e riformiste. Il sostegno a Carnevali arri ... ilrestodelcarlino.it

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com