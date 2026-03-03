Sicurezza al Manzù 130 genitori chiedono una verifica ispettiva
Circa 130 genitori del liceo artistico Manzù hanno presentato una richiesta ufficiale agli enti competenti, tra cui l'Ufficio scolastico, l'Ats, la Provincia e il Comune, per una verifica ispettiva sulla sicurezza della scuola. Il dirigente scolastico ha dichiarato di essere disponibile a intervenire per risolvere eventuali criticità riscontrate. La richiesta mira a garantire che siano rispettate tutte le norme di sicurezza.
LICEO ARTISTICO. La richiesta a Ufficio scolastico, Ats, Provincia e Comune. Il dirigente scolastico del liceo artistico Botti: massima disponibilità a sistemare le criticità. Nella mattinata di lunedì 2 marzo 130 genitori del liceo Artistico Manzù hanno presentato agli uffici competenti (Ufficio scolastico di Bergamo e Lombardia, Ats, Provincia e assessorato ai Servizi educativi del Comune) una richiesta formale di verifica ispettiva, chiedendo un accertamento esterno su sicurezza, organizzazione e clima educativo. Una nuova puntata dopo le lettere contrapposte di docenti e personale. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse settimane 34 professori avevano segnalato a sindacati e Ufficio scolastico regionale presunte carenze nelle misure di prevenzione, dalle prove di evacuazione alle planimetrie, fino al funzionamento dell’allarme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
