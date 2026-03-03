Circa 130 genitori del liceo artistico Manzù hanno presentato una richiesta ufficiale agli enti competenti, tra cui l'Ufficio scolastico, l'Ats, la Provincia e il Comune, per una verifica ispettiva sulla sicurezza della scuola. Il dirigente scolastico ha dichiarato di essere disponibile a intervenire per risolvere eventuali criticità riscontrate. La richiesta mira a garantire che siano rispettate tutte le norme di sicurezza.

LICEO ARTISTICO. La richiesta a Ufficio scolastico, Ats, Provincia e Comune. Il dirigente scolastico del liceo artistico Botti: massima disponibilità a sistemare le criticità. Nella mattinata di lunedì 2 marzo 130 genitori del liceo Artistico Manzù hanno presentato agli uffici competenti (Ufficio scolastico di Bergamo e Lombardia, Ats, Provincia e assessorato ai Servizi educativi del Comune) una richiesta formale di verifica ispettiva, chiedendo un accertamento esterno su sicurezza, organizzazione e clima educativo. Una nuova puntata dopo le lettere contrapposte di docenti e personale. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse settimane 34 professori avevano segnalato a sindacati e Ufficio scolastico regionale presunte carenze nelle misure di prevenzione, dalle prove di evacuazione alle planimetrie, fino al funzionamento dell’allarme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sicurezza al Manzù, 130 genitori chiedono una verifica ispettiva

