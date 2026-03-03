Sicilia le pendici dell' Etna ricoperte da discariche abusive

Le pendici dell'Etna, il vulcano più attivo d'Europa, sono attualmente ricoperte da numerose discariche abusive. Nonostante il parco naturalistico e l’afflusso di visitatori e sciatori in questa stagione, si trovano rifiuti abbandonati lungo le pendici, creando un panorama compromesso e una problematica ambientale evidente. La presenza di queste discariche si nota chiaramente in diverse zone della zona vulcanica.

Sono ricoperte da una serie di discariche abusive le pendici dell'Etna, il vulcano più attivo d'Europa che, con il suo parco naturalistico, attrae milioni di persone e, in questo periodo dell'anno, anche gli sciatori. I residenti da tempo reclamano un intervento delle autorità: "Siamo costretti a tenere pulito il luogo, ma in alcuni casi non riusciamo, perché appena entriamo nel percorso naturalistico troviamo continue discariche".