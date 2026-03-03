Un gruppo di persone esprime un dolore profondo, dichiarando di essere devastate e malissimo a causa di una situazione difficile. Raccontano che i loro pensieri sono rivolti a chi sta soffrendo, sottolineando il livello di sofferenza che stanno vivendo. Le parole usate trasmettono un senso di distruzione emotiva, senza entrare nei dettagli o nelle cause di questa condizione.

"È devastante, stiamo malissimo. Nessuno dovrebbe provare quello che stiamo provando noi adesso: siamo distrutti". Poche parole dette al telefono, con garbo, racchiudono tutto il dolore che sta attraversando la famiglia del tranviere sessantenne alla guida del mezzo che venerdì è deragliato andando a schiantarsi contro un palazzo spezzando la vita di due persone e ferendone 54. A parlare è la moglie di lui. Nell’animo, lascia intendere, si mescolano senso di colpa e di impotenza. "Stiamo malissimo tutti quanti" ribadisce, aggiungendo che "i pensieri sono tutti rivolti a coloro che non ci sono più e alle loro famiglie oltre che ai feriti. Stiamo soffrendo per loro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Siamo distrutti dal dolore. I nostri pensieri sono per chi soffre"

Temi più discussi: Siamo distrutti dal dolore. I nostri pensieri sono per chi soffre; Milano, la moglie del tranviere: Siamo distrutti e non riusciamo a capire. In 35 anni di lavoro non aveva mai avuto un problema; Morte di Tommaso, il dolore dell’azienda: Abbiamo perso un amico e un figlio; Crans-Montana, il dolore della mamma di Achille Barosi a Domenica In: Ho avuto un brutto presentimento.

