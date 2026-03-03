Si scontra sulla pista dei Tre Signori con un altro sciatore | 50enne gravemente ferito

Valtorta. Un uomo di 50 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni con l'elisoccorso a seguito di un incidente che si è verificato sulla pista da sci dei Tre Signori nella mattinata di martedì 3 marzo. L'esatta dinamica di ricostruzione è ancora in fase di svolgimento, ma secondo le prime informazioni finora raccolte, l'uomo si sarebbe scontrato con un altro sciatore, le cui cause sono ancora da verificare. Non è esclusa l'ipotesi del malore. Immediatamente allertati i soccorsi: sul posto l'elicottero di Areu arrivato da Bergamo e anche un'ambulanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito gravi.