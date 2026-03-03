Nel pomeriggio si è svolto il tradizionale taglio del nastro per l’apertura del luna park a Sansepolcro. L’evento ha coinvolto i giostrai nell’area del piazzale Pellico Barbagli, nel piazale del palasport

Simbolico taglio del nastro per l'attività dei giostrai nell'ampia area predisposta nel piazzale Pellico Barbagli di Sansepolcro, quello del palasport "Pietro Besi" e comunque nell'area degli impianti sportivi cittadini. Per l'amministrazione comunale c'erano il sindaco Fabrizio Innocenti e l'assessore Mario Menichella. Uno splendido sabato pomeriggio, quello passato, ha fatto da cornice all'evento, con tantissime persone presenti e soprattutto con molti giovani e giovanissimi convenuti per provare le diverse attrazioni all'insegna del divertimento. "Un'emozione che si rinnova – ha commentato il sindaco Innocenti – e che appartiene alla tradizione del Borgo in questo specifico periodo dell'anno.

© Lanazione.it - Si rinnova la tradizione del luna park

