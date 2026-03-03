si lavora a una soluzione

Le autorità stanno cercando una soluzione per i comuni semi montani, evidenziando che non si può essere considerati nella legge della montagna se si usufruisce dei servizi nelle zone vicine. La discussione riguarda principalmente come applicare questa normativa, con un focus sulle responsabilità dei territori interessati. Attualmente, si lavora per trovare un accordo che tenga conto di queste esigenze specifiche.

"Non si può essere considerati nella legge della montagna se poi i servizi vicini a casa ci sono. La legge per la montagna è un atto di responsabilità ora le soluzioni per i comuni semi montani". A dirlo Nicolò Pierini, consigliere regionale in quota Lega rispondendo al sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi. "Per troppo tempo nella classificazione dei Comuni montani sono rientrate realtà come Bologna e Roma – aggiunge Pierini – con una evidente distorsione nella distribuzione delle risorse. La legge nasce per sostenere territori realmente montani: lontani dalle grandi infrastrutture, con difficoltà nei collegamenti sanitari, scolastici e viari, e con condizioni climatiche oggettivamente più gravose". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

