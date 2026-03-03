Si innamora del suono degli Spitfire aerei da guerra d'epoca | È un sintomo di demenza Il caso clinico

Un team di ricercatori ha studiato il caso di un uomo di 68 anni che, improvvisamente, si è innamorato del suono dei motori degli aerei d'epoca, in particolare degli Spitfire. L'uomo ha descritto questa passione come un sentimento intenso e inspiegabile, definendo il suo atteggiamento come un sintomo di demenza. Il suo caso ha attirato l'attenzione per la sua natura insolita e le implicazioni cliniche.

Un team di ricerca internazionale ha esaminato il curioso caso clinico di un uomo di 68 anni, che all'improvviso si è perdutamente innamorato del suono dei motori degli aerei d'epoca, in particolar modo degli Spitfire. Secondo i medici questa insolita fascinazione - tanto da spingere il paziente a uscire di casa e piangere di gioia per un avvistamento - è il sintomo di una variante particolare della demenza frontotemporale, quella che ha colpito Bruce Willis. La spiegazione degli esperti.