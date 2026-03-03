Nella mattinata di un giorno feriale, in via Santa Lucia a Firenze, si osservano persone che si iniettano eroina per strada, a pochi passi da via Palazzuolo. La scena si ripete regolarmente, rendendo questa pratica una presenza abituale in quella zona. Questa situazione rappresenta un aspetto poco visibile ma quotidiano di alcune parti della città.

Firenze, 3 marzo 2026 – Sono le 10.30 di una mattinata feriale, in via Santa Lucia, a una trentina di metri da via Palazzuolo. Due persone, con due cani accovacciati accanto, si siedono a terra e si iniettano una dose di eroina. La scena, ripresa in un video dai residenti, riaccende la polemica sul degrado e la situazione di abbandono nella zona. Ragazzo di 17 anni si addormenta in tramvia: trascinato fuori e violentato. Orrore a Firenze La denuncia arriva dal comitato Palomar Palazzuolo, che da tempo segnala episodi di spaccio e consumo di droga all’aperto. "Il consumo è en plein air perché è en plein air lo spaccio. Tutto avviene in piena luce, sotto gli occhi di chi passa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si iniettano una dose di eroina per strada. Il lato oscuro di Firenze: “In questa via è la normalità”

