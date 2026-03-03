Su TikTok si diffondono i “therian”, persone che si identificano mentalmente in animali come cani, gatti e volpi. In Argentina, questa tendenza ha ripreso interesse, con vari tabloid locali che ne parlano. Un esperto avverte che la situazione può diventare preoccupante se porta a comportamenti autolesionisti o al ferimento degli altri. La discussione intorno ai “therian” si fa sempre più presente sui social.

In Argentina si torna a parlare dei “therian”. Come riportano diversi tabloid sudamericani domenica scorsa in una piazza di Buenos Aires c’è stato un variopinto e ricco raduno di “therians” ovvero individui che affermano di identificarsi mentalmente, spiritualmente o psicologicamente con animali non umani. La tendenza ha preso piede sui social media argentini negli ultimi mesi, guadagnando terreno su piattaforme come TikTok, dove l’hashtag #therian ha superato i 2 milioni di post, con l’Argentina in testa a tutti gli altri paesi latinoamericani per coinvolgimento. L’ondata ha attirato l’attenzione di influencer e media, scatenando reazioni che vanno dal riso allo sconcerto, fino alla rabbia più totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si indentificano mentalmente in cani, gatti e volpi: su TikTok arrivano i “therian”. L’esperto: “Diventa allarmante se sfocia nell’autolesionismo o al ferimento degli altri”

