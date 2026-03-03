Si fa sport e si socializza trenta cesenati over 60 in partenza per il Portogallo | ecco il progetto ' Score'

Trenta cittadini di Cesena over 60 stanno per partire per il Portogallo, coinvolti nel progetto ‘Score’ promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa fa parte del programma europeo Cerv Town Twinning e si propone di promuovere l’attività sportiva e la socializzazione tra gli anziani. Il progetto mira a rafforzare il senso di appartenenza all’Europa tra i partecipanti attraverso attività condivise.

Sta per prendere il via il progetto ‘Score’, un’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cesena che, nell’ambito del programma europeo Cerv Town Twinning, mira a rafforzare il senso di appartenenza all’Europa tra i cittadini, con particolare attenzione agli over 65, attraverso la pratica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza» -VideoÈ partito da via Broseta alle 19 di lunedì 5 gennaio, l’autobus notturno di «Bergamo Night Service». Leggi anche: Il progetto che fa inclusione. Gli esperti si trovano a convegno: ecco InnovAes, modello per tutti Tutti gli aggiornamenti su Si fa sport e si socializza trenta... Temi più discussi: Ronaldo ha segnato 500 gol dopo aver compiuto 30 anni; Romania - Portogallo in Diretta Streaming; Nazaré, che stagione! Marcianò: Mai visto un’annata così...; Juve sotto accusa in Portogallo per le proteste all'arbitro di Champions: L'importante è solo far rumore. Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall'ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghesepotrebbe ... fanpage.it Campionato portoghese, il pronostico di Gil Vicente-BenficaDopo la battaglia di Champions League con il Real Madrid, il posticipo del campionato portoghese in programma stasera propone il Benfica sul campo del Gil Vicente. corrieredellosport.it Il collega di Sport TV Portogallo @andersinho_marques ci ha guidati alla scoperta di André, centrocampista classe 2006 che il Milan vuole comprare dal Corinthians per 17 milioni Leggi l'intervista completa sul sito di MilanNews.it! @anto.vitiello - facebook.com facebook Missione in Portogallo per Elaine da Silva e Mario Almeida. Gli Officiali del @vaticanIHD_IT sono stati in visita in alcune università per avviare future collaborazioni. All’università Cattolica M. Almeida ha tenuto una riflessione su “Lo sviluppo a partire dal terri x.com