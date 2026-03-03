Si fa spedire un chilo di marijuana lo ritira nel locker | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver ordinato un chilo di marijuana online e averla ritirata da un locker. La guardia di finanza ha intercettato il suo acquisto e ha fermato il giovane al momento del ritiro. L’operazione è stata condotta per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.

Aveva ordinato della droga online, facendola portare dal corriere. È stato però fermato e arrestato dalla guardia di finanza N.C., 26enne di Zoppola. L'ignaro dipendente di un'azienda di spedizioni aveva lasciato il pacco in un locker, dove i clienti degli acquisti online possono ritirare la merce attraverso un codice, evitando così di dover essere a casa in attesa del corriere. Su segnalazione dei colleghi de L'Aquila, i finanzieri hanno saputo della consegna e si sono appostati. Lasciato un pacco dal corriere, poco dopo è arrivato il 26enne che ha aperto lo sportello con il codice e l'ha preso. A quel punto le Fiamme gialle sono entrate in azione.