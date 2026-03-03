Si chiude la Milano Fashion Week | altro successo in passerella per due giovani donne e gli abiti da lavoro della West Rose

La Milano Fashion Week 2026 si è conclusa con successo, presentando le collezioni autunno-inverno. Due giovani donne, sorelle di Orbassano, hanno attirato l'attenzione con le loro creazioni, mentre la linea di abiti da lavoro della West Rose ha ricevuto apprezzamenti. L'evento ha visto protagoniste diverse designer e marchi italiani e internazionali.