Shopping e sapori | a Tirano torna Lo Sbaracco

A Tirano domenica 8 marzo 2026 si terrà la manifestazione “Lo Sbaracco”, un evento dedicato allo shopping e ai sapori. Le strade della città si animeranno con negozi aperti e assaggi di prodotti locali, offrendo un’occasione speciale ai visitatori di scoprire le offerte e le specialità del territorio. La giornata promette di coinvolgere residenti e turisti in un’esperienza ricca di novità e tradizione.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Il conto alla rovescia è ormai terminato. Domenica 8 marzo 2026, a Tirano si potrà vivere una giornata dove shopping e sapori andranno a braccetto. Dopo il positivo debutto, avvenuto lo scorso mese di settembre, torna “Lo Sbaracco”. Protagonisti saranno i negozi tiranesi che hanno raccolto l’invito dell’Associazione mandamentale dell’Unione CTSConfcommercio Sondrio. Il format è semplice e allo stesso tempo accattivante: tutte le attività aderenti esporranno i loro prodotti su banchi collocati all’esterno, vicino alle vetrine, e daranno così vita a un mercato a cielo aperto con tanti prodotti da acquistare a prezzi scontatissimi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Perugia, super saldi in centro storico: appuntamento con lo shopping, torna lo SbaraccoLe vie dell’acropoli si preparano a una nuova edizione dello Sbaracco, l’iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in Centro, con il patrocinio del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Shopping e sapori a Tirano torna Lo... Temi più discussi: Shopping e sapori: a Tirano torna Lo Sbaracco; Tirano si prepara a Lo Sbaracco: domenica 8 marzo shopping all’aperto e chisciöi; Corso di cucina – Asia vegan; E’ tempo di Sbaracco di fine inverno: shopping a prezzi scontati nel centro di Saronno. Nutkao continua a fare shopping: acquisito il 100% di Antichi Sapori dell'EtnaLa società italiana leader nella produzione di creme e cioccolati, dopo l'acquisto del gruppo belga Boerrineke, rileva un'altra eccellenza tricolore Società italiana leader internazionale nel contract ... affaritaliani.it Parco Leonardo, non solo shopping: i sapori del mondo nella nuova offerta gastronomicaNon solo shopping. Aumentano i consumatori che scelgono i centri commerciali per mangiare fuori casa. E a Parco Leonardo di Fiumicino i sapori del mondo si incontrano in una nuova e ricca offerta ... leggo.it Torna, con la 13ª edizione, l’evento di shopping che coinvolge 78 negozi del centro facebook